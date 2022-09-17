Кулемзин: снаряд ВСУ попал в административное здание в центре Донецка

Снаряд Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал в административное здание, расположенное в центре Донецка. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Он порекомендовал местным жителям сохранять бдительность. По его словам, обстрел со стороны украинской армии не завершён.

"В результате атаки произошло попадание снаряда в административное здание в Ворошиловском районе", — отметил Кулемзин.

Как пояснил мэр, район площади Ленина остаётся опасной зоной, ведь боевики ВСУ продолжают наносить удары по нему.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 мм.