Подоляк: ВСУ всё равно получат ракеты повышенной дальности и бронетехнику НАТО

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк делает громкие заявления на телемарафоне: дальнобойные ракеты и бронетехника НАТО могут ускорить финал боевых действий.

Чиновник заявляет, что Киев получит вооружение в любом случае, так как это необходимо всему Западу, а не только Украине. По его мнению, поставки должны быть чем быстрее, тем лучше. Если же этого не произойдёт, то Россия будет доминировать, а это неприемлемо для США, говорит Подоляк.

Боевые действия можно будет закончить за 3-5 месяцев, если ракеты повышенной дальности появятся у ВСУ, высказывает предположения советник.

Однако чиновники Пентагона и представители бундесвера Германии выступают против поставок дальнобойных ракет и танков для нужд ВСУ.