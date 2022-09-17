Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк делает громкие заявления на телемарафоне: дальнобойные ракеты и бронетехника НАТО могут ускорить финал боевых действий.
Чиновник заявляет, что Киев получит вооружение в любом случае, так как это необходимо всему Западу, а не только Украине. По его мнению, поставки должны быть чем быстрее, тем лучше. Если же этого не произойдёт, то Россия будет доминировать, а это неприемлемо для США, говорит Подоляк.
Боевые действия можно будет закончить за 3-5 месяцев, если ракеты повышенной дальности появятся у ВСУ, высказывает предположения советник.
Однако чиновники Пентагона и представители бундесвера Германии выступают против поставок дальнобойных ракет и танков для нужд ВСУ.
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