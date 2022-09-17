Ходаковский назвал приоритетные направления ВСУ: могут действовать по схеме 2014

Командир батальона "Восток", военный и политический деятель ДНР Александр Ходаковский озвучил приоритетные направления вооружённых сил Украины: Луганск, Северодонецк и Лисичанск.

"Также возможно отрезание Донецка с выходом к Енакиево со стороны Горловки, между Горловкой и Пантелеймоновкой — на участке Пантелеймоновки и Красный Партизан. По нашим разведданным, это направление рассматривается ими как одно из направлений удара. Они могут действовать по старой схеме 2014 года: выходим к Енакиево на внутренние территории — Кировское, Никишино", — рассказал Ходаковский в беседе с изданием "Украина.ру".

Также одним из перспективных направлений ВСУ он называет Угледарское. Там украинская армия будет пытаться отрезать ВС РФ от линии Мариуполя. А в районе города Харцызск они захотят отрезать Донецк, чтобы не допустить подход подкреплений, резюмировал Ходаковский.