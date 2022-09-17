Леонков: у ВСУ в наступлении уже ничего не получается

Линия фронта в спецоперации стабилизирована, все попытки националистов прорвать оборону ВС РФ гасятся.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Боевики ВСУ проявили инициативу, попытались закрепить и развить недавнее контрнаступление, но у них сейчас ничего не получается, в интервью изданию "Украина.ру" рассказал выпускник Харьковского авиационного училища.

Он подчеркнул, что армия Украины предпринимает немало попыток, но всё тщетно.

Ранее Леонков заявлял, что судьба Вооружённых сил Украины оказалась незавидной после ракетного удара российским войсками по дамбе в Кривом Роге