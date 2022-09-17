Союзные силы НМ ДНР и ВС РФ вошли на северо-восточную окраину Красногоровки

Красногоровка подверглась многочисленным артобстрелам сегодня и вчера, сообщают местные жители. Работала авиация, город остался обесточен, пишет "Военное обозрение". Ближе к вечеру появилась информация, что союзные силы НМ ДНР и ВС РФ вошли на северо-восточную окраину Красногоровки.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко пишет о ракетном ударе по Кривому Рогу и об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове. Министерство обороны на данный момент не публикует информацию по объектам.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщает об ударе по Славянской ТЭС в Николаевке: повреждено оборудование, начались перебои с водой, спасатели ликвидируют пожар.

Заместитель главы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил:

"Практически вся Херсонская область и часть Николаевской области уже навсегда освобождены от майданов, нацизма и извращенцев. Украинские диверсанты и иностранные наёмники постоянно пытаются атаковать Херсонскую область, но все попытки отражены".