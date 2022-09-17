Ракетным ударом по Славянской ТЭС уничтожен трансформатор

Российские военные продолжают уничтожение критической инфраструктуры Украины. Сегодня утром был нанесён удар по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает издание "Русская Весна".

"Прилёт" ракеты подтверждают и украинские источники. В соцсетях появились кадры уничтоженного в результате удара трансформатора.

Отметим, пока Минобороны Рф официально факт нанесения ударов не подтверждало.

Ранее также была нанесена серия ударов по критическим объектам украинской инфраструктуры, среди которых Харьковская и Кременчугская ТЭС и дамба Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.