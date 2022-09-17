Российские военные продолжают уничтожение критической инфраструктуры Украины. Сегодня утром был нанесён удар по Славянской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщает издание "Русская Весна".
"Прилёт" ракеты подтверждают и украинские источники. В соцсетях появились кадры уничтоженного в результате удара трансформатора.
Отметим, пока Минобороны Рф официально факт нанесения ударов не подтверждало.
Ранее также была нанесена серия ударов по критическим объектам украинской инфраструктуры, среди которых Харьковская и Кременчугская ТЭС и дамба Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.