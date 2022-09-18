Анпилогов: наступление ВСУ уже выдохлось по разным линиям фронта

Наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) по разным направлениям закончится провалом, так как они уже ввели в бой все резервы и использовали весь оперативный потенциал, который копили несколько месяцев. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он считает, что наступление ВСУ выдохлось по объективным причинам.

Части ВСУ, введённые в бой, теперь вынуждены будут восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе, пояснил аналитик в интервью Украине. ру.

По его словам, отнюдь не таким радужным оказалось наступление в Харьковской области, поскольку армия России вышла заранее организованно, и ВСУ не смогли добиться ни окружения, ни разгрома группировки российских сил.

Во время отступления ВСУ несли потери от огня артиллерии и от российской авиации, а также утратили наступательный потенциал, заключил Анпилогов.

Ранее украинский военный, сражающийся на передовой, рассказал, что ВСУ в Донбассе несут тяжёлые потери и сдают территории под натиском ВС РФ.