NYT: ВСУ несут тяжёлые потери в Донбассе и уступают территорию армии России

В Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери и сдают территории под натиском армии России. Об этом рассказал украинский боец, воюющий на передовой, в интервью New York Times.

Собеседник издания, кроме прочего, акцентировал внимание на масштабах работы артиллерии Вооружённых сил РФ.

"Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — заявил солдат ВСУ.

Он также добавил, что российские войска добиваются успеха, постепенно выбивая ВСУ с занятых позиций.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал косвенные признаки того, что США начали "сливать" Украину.