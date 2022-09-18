В Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут тяжёлые потери и сдают территории под натиском армии России. Об этом рассказал украинский боец, воюющий на передовой, в интервью New York Times.
Собеседник издания, кроме прочего, акцентировал внимание на масштабах работы артиллерии Вооружённых сил РФ.
"Украинские военные несут тяжёлые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — заявил солдат ВСУ.
Он также добавил, что российские войска добиваются успеха, постепенно выбивая ВСУ с занятых позиций.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал косвенные признаки того, что США начали "сливать" Украину.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.