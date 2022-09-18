Спецназ "Отважных" уничтожил опорный пункт ВСУ на Северском направлении

Бойцы группировки "О" российской армии продолжают уничтожать личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Спецназовцы "Отважных" сегодня ночью сделали вылазку на один из опорных пунктов украинских боевиков на Северском направлении.

В результате боя ВСУ понесли потери в личном составе и поспешно бросили свои позиции, пишет издание.

Ранее военные аналитики из американского Института изучения войны заявили, что ВС РФ продолжают штурм в районах Артёмовска и Донецка. При этом они добавили, что есть угроза прорыва ВСУ к Лисичанску после окружения ими Лимана.