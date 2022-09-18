Подразделения российской армии отдают приоритет наступательным действиям в районе Донецка и Артёмовска. Об этом заявили военные эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.
Аналитики отмечают, что ВС РФ продолжали штурмовые действия в районах Авдеевки и Бахмута (Артёмовска).
При этом Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток продвинуться в районе Лимана и пытаются развить контрнаступление в Херсонской области, считают эксперты из США.
Они увидели угрозу окружения Лимана со стороны ВСУ. После чего есть вероятность прорыва к Лисичанску вдоль северного берега Северского Донца.
В "Институте" также полагают, что ВСУ расширяют свой плацдарм на берегу Оскола в Харьковской области.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.