ISW: ВС РФ продолжают штурм в районах Артёмовска и Донецка

Подразделения российской армии отдают приоритет наступательным действиям в районе Донецка и Артёмовска. Об этом заявили военные эксперты из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Аналитики отмечают, что ВС РФ продолжали штурмовые действия в районах Авдеевки и Бахмута (Артёмовска).

При этом Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток продвинуться в районе Лимана и пытаются развить контрнаступление в Херсонской области, считают эксперты из США.

Они увидели угрозу окружения Лимана со стороны ВСУ. После чего есть вероятность прорыва к Лисичанску вдоль северного берега Северского Донца.

В "Институте" также полагают, что ВСУ расширяют свой плацдарм на берегу Оскола в Харьковской области.