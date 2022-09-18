Миномётчики ДНР уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Авдеевкой

Миномётному подразделению Первой Славянской бригады удалось уничтожить пункт временной дислокации ВСУ, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Как рассказал донецкий боец, украинские боевики тщательно готовились к защите авдеевского укрепрайона. По его словам, с 2014 года на этом направлении националисты организовали множество огневых точек с бетонными перекрытиями.

Несмотря на это, миномётчики Первой Славянской бригады Народной милиции ДНР успешно атакуют противника, нанося ему чувствительные поражения.

"Со второго выстрела ребята попадают (точно. — Прим. ред.) в окоп", — пояснил офицер донецкой армии.

С помощью 120-мм миномётов и 82-мм автоматических миномётов 2Б9 "Василёк" ополченцы нанесли удар по укрепрайону и сожгли пункт временной дислокации ВСУ в Авдеевке.

Ранее украинский боевик опубликовал видео, в котором пожаловался, что "русские по нам бьют из всего, кроме подводных лодок".