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Украинский боевик: русские по нам бьют из всего, кроме подводных лодок

Силовые структуры

В украинских социальных сетях распространяется ролик, записанный отступающим разведчиком ВСУ. По словам боевика, ему чудом удалось сбежать с передовой.

Украинский боевик: русские по нам бьют из всего, кроме подводных лодок

Как рассказал автор видео, не выбирая выражений, на переднем край он пробыл только десять дней, но получил "столько адреналина", сколько не мог себе представить. Он уточнил, что его подразделение отступает уже вторые сутки, чтобы избежать окружения.

"По нам уже всё … (стреляло. — Прим. ред.), только подводная лодка не … (била. — Прим. ред.)", — жалуется украинский солдат.

Он также призвал не доверять киевской пропаганде, которая рассказывает, что сейчас на Донбассе сосредоточено 100 тысяч человек личного состава ВСУ. Как пояснил боевик, его основным оружием уже давно является сапёрная лопатка, так как приходится постоянно окапываться, чтобы выжить под массированными обстрелами.

Ранее российский военный эксперт раскрыл план киевского режима: Генштаб ВСУ надеется, что у российской армии кончатся снаряды быстрее, чем солдаты на Украине.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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