The Defence Post: зима 2023 года может заставить Киев капитулировать

Бывший офицер израильской военной разведки Александр Гринберг считает, что последние "успехи" Украины носят чисто тактический характер. Такое мнение он высказал в интервью изданию The Defence Post.

По его словам, украинское "наступление" было успешно использовано Россией в стратегических целях, позволив ей завершить масштабную передислокацию войск.

Переброска войск с севера на юг была быстрой и грамотной. Включая усиление херсонской группировки, численность которой превысила 20 000 человек ещё до того, как Киев предпринял попытку "контратаки", отметил аналитик.

Издание приводит также мнение независимого военного эксперта Александра Храмчихина, который полагает, что конфликт на Украине будет продолжаться долгое время в любом случае.

Однако нужно понимать, что с наступлением первых заморозков станут более существенными экономические проблемы Киева. А там недалеко и до капитуляции, предположил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что военные действия на Украине могут продолжаться до 2030 года.