Эксперт Анатолий Урсида: наступления украинских боевиков ведут ВСУ в "котлы"

Быстро завершить специальную военную операцию на Украине можно только уничтожением большей части украинской армии, напомнил военный эксперт Анатолий Урсида.

Ликвидировать крупные группировки ВСУ, не рискуя потерять при этом значительное количество солдат, можно исключительно в "котлах", а для этого националистов необходимо выманить в степь. Иначе боевики вновь зайдут в города, установят артиллерию рядом с гражданскими объектами и будут отчаянно огрызаться, уверен специалист.

"Это возможно лишь в том случае, если укровояки увидят висящую перед их носом морковку в виде пэрэмоги", — приводит слова Урсиды издание NewsFront.

Такой "морковкой" и стала перегруппировка союзников в Харьковской области, отметил эксперт. Даже если боевикам удалось занять несколько сёл и деревень, это не представляет большой проблемы. Их можно легко отрезать от снабжения, и уже вскоре они сами сложат оружие, как это было в Мариуполе.

Ранее итальянский генерал назвал "контрнаступление" ВСУ главной ошибкой Киева.