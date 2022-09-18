Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева

Украинское "контрнаступление" в Харьковской области имело значение для пропаганды, но условия на поле боя особо не изменились, заявил итальянский генерал Фабио Мини.

Военные эксперты уже единожды объясняли, что отвод подразделений союзников из Балаклеи и Изюма был не отступлением, а перегруппировкой сил, которые понадобились на другом направлении.

Той же точки зрения придерживается специалист из Италии.

"Русские оставили населённые пункты не в результате панического бегства, а согласно приказу командования", — отметил Мини в интервью изданию L'Antidiplomatico.

С помощью этого маневра ВС РФ смогли выманить украинскую армию в голую степь, где на головы солдат ВСУ обрушат массу реактивных и артиллерийских снарядов, но прятаться им будет уже некуда.

"Ценность манёвра придется оценивать, когда "героический и победоносный воин" в завалах и под бомбежкой задаст себе вопрос: что теперь?" — резюмировал итальянский генерал.