Украинское "контрнаступление" в Харьковской области имело значение для пропаганды, но условия на поле боя особо не изменились, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Военные эксперты уже единожды объясняли, что отвод подразделений союзников из Балаклеи и Изюма был не отступлением, а перегруппировкой сил, которые понадобились на другом направлении.
Той же точки зрения придерживается специалист из Италии.
"Русские оставили населённые пункты не в результате панического бегства, а согласно приказу командования", — отметил Мини в интервью изданию L'Antidiplomatico.
С помощью этого маневра ВС РФ смогли выманить украинскую армию в голую степь, где на головы солдат ВСУ обрушат массу реактивных и артиллерийских снарядов, но прятаться им будет уже некуда.
"Ценность манёвра придется оценивать, когда "героический и победоносный воин" в завалах и под бомбежкой задаст себе вопрос: что теперь?" — резюмировал итальянский генерал.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.