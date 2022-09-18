Минобороны: в Харьковской области ликвидирован большой склад ВСУ со снарядами

Силами ВКС РФ при поддержке артиллерии на Украине были нанесены удары по трём пунктам управления ВСУ. Помимо этого, в Харьковской области был уничтожен украинский склад, принадлежавший 14-й механизированной бригаде ВСУ, в котором находились боеприпасы к западному вооружению.

Также был уничтожен склад со снарядами в Запорожской области.

Информация об этом появилась в сводке Минобороны РФ за 18 сентября.

"В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области", — проинформировали в Минобороны.