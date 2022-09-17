В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе проведения спецоперации на Украине в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республике союзными силами ликвидированы свыше 230 украинских националистов.
Также в ведомстве отметили, что уничтожены десять танков и 23 единицы бронетехники.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВСУ лишились свыше 400 солдат убитыми и ранеными. Пункты дислокации находились в Харьковской и Николаевской областях, на территории Донецкой Народной Республики.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.