МО РФ: в районе Зайцево уничтожены свыше 230 националистов Украины

В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе проведения спецоперации на Украине в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республике союзными силами ликвидированы свыше 230 украинских националистов.

Также в ведомстве отметили, что уничтожены десять танков и 23 единицы бронетехники.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВСУ лишились свыше 400 солдат убитыми и ранеными. Пункты дислокации находились в Харьковской и Николаевской областях, на территории Донецкой Народной Республики.