В Славянске и Краматорске уничтожены ТЭС и гнездо боевиков ВСУ



В Донецкой Народной Республике в городе Краматорске Вооружённые силы РФ совместно с силами Донбасса ракетным ударом уничтожили гостиницу "Краматорск".

Именно её для собственных боевиков использовал киевский режим и наёмники из западных стран.

"Краматорск" — крупнейший отель города, расположенный в центре, на ул. Социалистическая (киевская власть переименовали её в улицу Васыля Стуса).

А тем временем, в Славянске ракетный удар был нанесён по ТЭС (см. видео). И хотя основные разрушения были не в генераторном цехе, функционировать теплоэлектростанция в ближайшее время точно не будет.

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