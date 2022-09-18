ВСУ тяжёлой артиллерией опять убили людей в Еленовской колонии

Вооружённые силы Украины в воскресенье, 18сентября, опять нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.

В результате обстрела тяжёлой артиллерией четыре военнопленных получили различные ранения, один погиб, сообщает штаб территориальной обороны республики.

Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в Новой Каховке Херсонской области. Об этом информирует Telegram-канале военно-гражданской администрации города.