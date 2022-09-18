Вооружённые силы Украины в воскресенье, 18сентября, опять нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.
В результате обстрела тяжёлой артиллерией четыре военнопленных получили различные ранения, один погиб, сообщает штаб территориальной обороны республики.
Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в Новой Каховке Херсонской области. Об этом информирует Telegram-канале военно-гражданской администрации города.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.