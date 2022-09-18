Боевики ВСУ спасаются бегством, завидев 100-ю бригаду ДНР

Националисты киевского режима спасаются бегством, при виде артиллериских расчётов 100-й бригады Донецкой Народной Республики.

Бойцы союзной армии накрыли плотным огнём артиллерии позиции бандеровцев ВСУ в районе населённого пункта Первомайское. Боевики были вынуждени сбежать с позиции, а съёмки с беспилотного летательного аппарата помогли увидеть бегство неонацистов.

100-я отдельная мотострелковая бригада объединённых сил — подразделение уже успевшее покрыть себя воинской славой. Создано оно в 2015 г. на базе Республиканской гвардии указом главы ДНР Александра Захарченко. На данный момент входит в состав 1-го армейского корпуса Народной милиции республики.

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