Бредихин: "Донецкий процесс" отправит Зеленского под расстрел

Будущее украинского лидера Владимира Зеленского — в тюремной камере, сказал недавно председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Но камера — это самый нереалистичный сценарий, убеждён политолог Антон Бредихин.

В интервью "Журналистской правде" он отметил, что если и будет подобие Нюрнбергского процесса, то президент Украины не будет его участником, поскольку его или физически уничтожат к этому времени, или выкрадут и вывезут на Запад к своим кураторам.

"То, что он будет на скамье подсудимых, а затем в тюремной камере не факт, но на суд он попасть может при единственном варианте. Если это будет не московский, а, например, "Донецкий процесс", то тогда отбыв короткий срок, он попадает под расстрельную статью, поэтому, если в тюрьму не попадёт, то под расстрел может", — подытожил аналитик.