Российская армия продолжает занимать территорию ДНР. На этом делает акцент сводка Генштаба ВСУ.
Армия РФ наступала у населённых пунктов Весёлая Долина, Гоптовка, Купянск, Марьинка, Новомихайловка, Николаевка Вторая, Отрадовка и Правдино, сообщили в Киеве.
"ВС РФ нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, а также 40 обстрелов из реактивныхсистем залпового огня по объектам на территории Украины. На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку", — в частности, заявили в руководстве ВСУ.
Также сообщается, что ВС РФ нанесли удары по объектам в районах двадцати посёлков пока еще неосвобождённого Донбасса.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.