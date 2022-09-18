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Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления армии России в ДНР

Силовые структуры

Российская армия продолжает занимать территорию ДНР. На этом делает акцент сводка Генштаба ВСУ.

Армия РФ наступала у населённых пунктов Весёлая Долина, Гоптовка, Купянск, Марьинка, Новомихайловка, Николаевка Вторая, Отрадовка и Правдино, сообщили в Киеве.

"ВС РФ нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, а также 40 обстрелов из реактивныхсистем залпового огня по объектам на территории Украины. На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку", — в частности, заявили в руководстве ВСУ.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли удары по объектам в районах двадцати посёлков пока еще неосвобождённого Донбасса.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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