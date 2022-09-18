Добровольцы батальона "Таврида" уничтожают ВСУ на Запорожском направлении

Бойцы объединённой армии РФ и сил Донбасса продолжают освобождать территорию ДНР и Украины от националистов киевского режима.

Например, на Запорожском направлении добровольческий штурмовой батальон "Таврида" успешно отражает атаки боевиков ВСУ, держа оборону.

Об этом сообщает издание "Русская Весна", предоставляя видео о бойцах.

Добровольцы умело используют гранатомёты АГС-17 "Пламя" и пулемёты НСВ "Утес". Кроме того, в распоряжении ребят находятся 120-миллиметровые миномёты, сообщают военные корреспонденты.

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