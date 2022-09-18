Бойцы объединённой армии РФ и сил Донбасса продолжают освобождать территорию ДНР и Украины от националистов киевского режима.
Например, на Запорожском направлении добровольческий штурмовой батальон "Таврида" успешно отражает атаки боевиков ВСУ, держа оборону.
Об этом сообщает издание "Русская Весна", предоставляя видео о бойцах.
Добровольцы умело используют гранатомёты АГС-17 "Пламя" и пулемёты НСВ "Утес". Кроме того, в распоряжении ребят находятся 120-миллиметровые миномёты, сообщают военные корреспонденты.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.