Минувшей ночью были нанесены ракетные удары по стратегически важным объектам Украины в Запорожье. В результате нарушена энергосистема. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
По его словам, ударов по городу было не менее восьми, поражены важные объекты инфраструктуры. На месте возник сильный пожар, часть города осталась без электричества.
Также украинские источники сообщили о взрывах в Николаеве и Никополе.
Добавим, Минобороны РФ официально факт ударов пока не подтверждало.
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