Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Экс-глава МИД Румынии: Киев должен раздать подаренные коммунистами территории
Пелоси пообещала Армении поддержку США "против агрессии Азербайджана"
Разин призвал Путина снять статус иноагента с Галкина*: "Лишаете детей отца"
Арестович объяснил значение слов Пугачёвой для Украины: Она — коллективный голос
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ ликвидировали двух майоров ВСУ в Донбассе
Добровольцы батальона "Таврида" уничтожают ВСУ на Запорожском направлении
19FortyFive: генералов НАТО бросает в холодный пот из-за самолётов Ту-22М ВКС РФ
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР

Ракетные удары вывели из строя объекты энергосистемы в Запорожье

Силовые структуры

Минувшей ночью были нанесены ракетные удары по стратегически важным объектам Украины в Запорожье. В результате нарушена энергосистема. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, ударов по городу было не менее восьми, поражены важные объекты инфраструктуры. На месте возник сильный пожар, часть города осталась без электричества.

Также украинские источники сообщили о взрывах в Николаеве и Никополе.

Добавим, Минобороны РФ официально факт ударов пока не подтверждало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья

ВС РФ взяли в плен украинских военнослужащих и захватили боевую технику со снарядами.

ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Во "ВКонтакте" запретили сборы на личные счета для поддержки ВС РФ на Украине
Общество
Во "ВКонтакте" запретили сборы на личные счета для поддержки ВС РФ на Украине
Последние материалы
Пелоси пообещала Армении поддержку США "против агрессии Азербайджана"
Разин призвал Путина снять статус иноагента с Галкина*: "Лишаете детей отца"
Арестович объяснил значение слов Пугачёвой для Украины: Она — коллективный голос
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ ликвидировали двух майоров ВСУ в Донбассе
Добровольцы батальона "Таврида" уничтожают ВСУ на Запорожском направлении
19FortyFive: генералов НАТО бросает в холодный пот из-за самолётов Ту-22М ВКС РФ
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
The Drive: под крылом нового истребителя F-18 ВВС США появился унитаз
Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления армии России в ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников