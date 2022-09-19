Активисты заявил, что главы подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталия Кима в Николаеве сейчас нет. Он сбежал, опасаясь ракетных ударов России. Об этом сторонники РФ рассказали РИА Новости.
По информации подпольщиков, в городе Кима нет, он якобы уехал в Одессу, где занимается наркоманией и пьянством.
Собеседники издания добавили, что не знают точно, где находится глава региона, поэтому они подготовили листовки и собираются их развесить по всему Николаеву в ближайшее время.
На видеокадрах, переданных активистами агентству, один из активистов продемонстрировал листовку с фотографией Кима и надписью на английском языке "Разыскивается".
Издание отмечает, что Ким опубликовал своё последнее обращение из Николаева 11 сентября, после чего новые ролики не появлялись.
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