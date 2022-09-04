Руденко: наступление ВСУ на Херсон закончится взятием ВС РФ Одессы и Николаева

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении завершится тем, что Киев потеряет Одессу и Николаев. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко.

В Херсонской области сейчас идут тяжёлые бои в районе населённого пункта Андреевка, куда ВСУ бросают резервы, пытаясь пробить лбом оборону союзных сил, написал репортёр в своём Telegram-канале. Он отметил, что получается у боевиков это плохо.

"Местность там отличная для обороны, но вот для наступления не очень, сплошные поля. Зеленский устроил ад для своих военных. Наши их встречают авиацией, РСЗО, артиллерией. Потери огромные у врага", — рассказал военкор.

Он также предположил, что наступление может быть отвлекающим манёвром, а основной удар будет нанесён на Изюмском направлении или в районе Угледара (ДНР).

Враг несколько месяцев прощупывал оборону на всех направлениях, и возможность попытки вероятна везде, добавил журналист.

По его мнению, это понимают командующие российских подразделений, и ВСУ будут уничтожены при малейшем скоплении на одном из направлений.

"А что касается Херсонского направления, то я уверен, что контрнаступление Зеленского закончится взятием нами Одессы и Николаева", — заключил Руденко.