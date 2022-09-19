Генштаб ВСУ: ВС РФ продолжают наступать в ДНР и наносить массированные удары

Вооружённые силы РФ продолжают наступать в Донбассе и наносят массированные удары.

Это основное из "свежей" утренней сводки Генерального штаба украинской армии 19 сентября.

Как сообщает командование ВСУ, армия России концентрирует усилия на взятии под контроль всей территории Донецкой Народной Республики и удержании уже освобождённых территорий.

"Российские подразделения продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Николаевки Второй, Весёлой Долины и Артёмовска", — в частности, сообщает ГШ Украины.

Отмечено, что армия союзных войск нанесла три ракетных и 22 авиаудара, совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары ВС РФ наносили по более чем тридцати районам.