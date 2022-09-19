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"Аллигаторы" Ка-52 и "Ночные охотники" Ми-28 без устали жгут технику ВСУ

Силовые структуры

Ударные вертолёты "Аллигаторы" Ка-52 и "Ночные охотники" Ми-28 ВКС России продолжают уничтожать военную технику националистов ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и предоставляет видео со ссылкой на RT.

Пилоты отправляются на боевые задания смешанными парами, что даёт возможность увеличить ударный потенциал воздушных машин.

Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 постоянно совершают по несколько вылетов в сутки, где жгут личный состав, лёгкую и тяжёлую технику бандееровцев. Действуют лётчики на предельно малых высотах, чтобы оставаться незамеченными для ПВО Украины, сообщают военные корреспонденты.

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"Аллигаторы" Ка-52 и "Ночные охотники" Ми-28 без устали жгут технику ВСУ
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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