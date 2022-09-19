Ударные вертолёты "Аллигаторы" Ка-52 и "Ночные охотники" Ми-28 ВКС России продолжают уничтожать военную технику националистов ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" и предоставляет видео со ссылкой на RT.
Пилоты отправляются на боевые задания смешанными парами, что даёт возможность увеличить ударный потенциал воздушных машин.
Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 постоянно совершают по несколько вылетов в сутки, где жгут личный состав, лёгкую и тяжёлую технику бандееровцев. Действуют лётчики на предельно малых высотах, чтобы оставаться незамеченными для ПВО Украины, сообщают военные корреспонденты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВС РФ взяли в плен украинских военнослужащих и захватили боевую технику со снарядами.