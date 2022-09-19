Власти Энергодара: ВСУ ведут постоянный обстрел города несколько суток подряд

Энергодар уже на протяжении нескольких суток находится под постоянным обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Волга.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаются специалисты МАГАТЭ, однако это не останавливает украинскую армию. По его словам, боевики ВСУ продолжают осуществлять атаки на Энергодар.

"Идёт постоянный обстрел уже несколько суток подряд", — указал Волга.

Глава администрации также подчеркнул: украинские военные практически полностью уничтожили дачный посёлок "Волна". Он напомнил, что рядом с ним расположены АЭС и ТЭС.

Ранее власти Энергодара заявили о высокой концентрации солдат ВСУ рядом с городом. В связи с этим сотрудники ВГА начали подготовку к возможным провокациям со стороны киевского режима.