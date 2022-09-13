Глава ВГА Энергодара Волга заявил о концентрации военных ВСУ рядом с городом

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что на противоположном берегу Днепра зафиксирована концентрация украинских войск. Он отметил, что боевики ВСУ постоянно перемещаются.

Волга подчеркнул, что город ведёт подготовку к вероятным провокационным действиям со стороны киевского режима.

"Что-то задумали и, естественно, к этому моменту мы готовим и город, потенциально, к каким-то мероприятиям, которые могут исходить с той стороны. Готовы и подразделения министерства обороны, и Росгвардии, которые занимаются безопасностью как города, так и Запорожской АЭС", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".