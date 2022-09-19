Марочко: старший офицерский состав ВСУ замечен неподалёку от Северска

Разведчики заметили старший офицерский состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с Северском. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, сейчас офицеры находятся на укреплённых позициях украинских солдат. Как пояснил Марочко, в группу, прибывшую в район Северска, также вошли высокопоставленные англоязычные военнослужащие.

Он добавил, что наёмники планируют провести рекогносцировку местности для получения сведений о действиях союзных сил РФ и ЛДНР.

"На позиции украинских войск в район населённого пункта Северск отмечено прибытие старшего офицерского состава", — подтвердил представитель Народной милиции.

Ранее Марочко заявил, что боевики ВСУ доставляют в республики Донбасса оружие и боеприпасы, переданные западными странами. Он подчеркнул: украинские солдаты перебрасывают военную технику в том числе с помощью гражданского транспорта иностранных перевозчиков.