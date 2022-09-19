Марочко: боевики ВСУ доставляют в Донбасс западные боеприпасы и оружие

Украинские военные доставляют в республики Донбасса оружие и боеприпасы, переданные западными странами. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляют переброску военной техники в том числе с помощью гражданского транспорта иностранных перевозчиков, занимающихся поставками продовольствия и бытовых товаров в Европу.

"Военные ВСУ продолжают доставлять в Донбасс оружие и боеприпасы Запада", — подчеркнул офицер.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия перебросила своё оборудование в несколько населённых пунктов ДНР, которые остаются под контролем киевского режима.

Как пояснил представитель Народной милиции, военную технику ВСУ заметили возле Часова Яра. Он добавил, что в этом районе союзные силы выявили боевую машину пехоты, бронированный разведывательный автомобиль и несколько танков противника.