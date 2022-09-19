Безсонов сообщил о неудачной попытке прорыва украинской ДРГ под Донецком

На одном из участков фронта на Донецком направлении минувшей ночью украинские диверсанты попытались прорваться к позициям союзных сил, однако были ликвидированы бойцами армии ДНР.

Об этом рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа наткнулась на "секрет", в котором находились два бойца. Они, проявив выдержку, хладнокровно подпустили украинскую ДРГ ближе и уничтожили её.

Ранее сообщалось о том, что спецназовцы группировки "Отважные" уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Северска.