На одном из участков фронта на Донецком направлении минувшей ночью украинские диверсанты попытались прорваться к позициям союзных сил, однако были ликвидированы бойцами армии ДНР.
Об этом рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
По его словам, диверсионно-разведывательная группа наткнулась на "секрет", в котором находились два бойца. Они, проявив выдержку, хладнокровно подпустили украинскую ДРГ ближе и уничтожили её.
Ранее сообщалось о том, что спецназовцы группировки "Отважные" уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Северска.
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