Сивков: боеспособная армия ВСУ полностью уничтожена

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, прямо сейчас российские военные на украинской земле сражаются с регулярными войсками США, Польши и Великобритании, поддерживаемыми всеми странами НАТО.

Как пояснил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, боеспособная армия самой Украины уже уничтожена полностью, поэтому в дело под видом бойцов частных военных компаний (ЧВК) вступили профессиональные военные:

"По факту сегодня на Украине в наступления идут уже войска НАТО. Именно эти силы составляют главное ударную силу в наступлениях", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Сивков в интервью Pravda. Ru говорил о том, что России пора изменить тактику СВО и нанести уже наконец удары по центрам реализации принимаемых решений.