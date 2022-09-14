Военный эксперт: десяток точных ударов парализуют ВСУ

С самого начала российской спецоперации на Украине неоднократно транслировалась (в том числе и через СМИ) мысль о том, что центры принятия решений (ЦПР) украинской стороны находятся далеко за пределами Незалежной. В разные моменты точками их дислокации указывались то Вашингтон, то Лондон, то Брюссель.

И именно этим обычно объяснялся непонятный большинству россиян факт упорного нежелания командования ВС РФ отдать приказ на точечные удары по этим самым центрам. Хотя, на взгляд людей, даже очень далёких от военных стратегий, это было как минимум логично. И уж точно эффективно.

Однако, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, где бы ни принимались решения, центры их реализации точно располагаются на территории Украины. И, ударив по ним, всего по разу по каждому, можно избавить ВС РФ от многих "головняков".

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru Мариной Курако заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук перечислил "украинские центры принятия решений".

Управление администрации президента Зеленского

По словам Сивкова, несмотря на то что люди там сидят в основном гражданские, это "абсолютно законный военный объект", поскольку чиновники президентской администрации под личным управлением Верховного главнокомандующего готовят и принимают военные и военно-политические решения, то есть непосредственно участвуют в военных действиях.

"После такого удара — даже если сам Верховный главнокомандующий (Зеленский) уцелеет, — начнётся драка за власть между группировками, и это парализует политическое управление", — утверждает военный эксперт.

Генштаб

Нанесение удара по Генштабу — это:

прекращение перебросок войск между регионами страны;

доставок вооружения частям, в том числе и западного;

мобилизации;

стратегического управления ВСУ.

"Причём уничтожение конкретных людей (подчеркиваю), не просто командующего, а вообще всего аппарата Генерального штаба привело бы к тому, что эти потери были бы невосполнимы. То есть заменить этих людей другими было бы невозможно — некем", — считает Сивков.

Отделы СБУ

Сейчас СБУ активно действует: в тыл нашей группировки засылаются диверсионно-разведывательные группы, готовятся самые разные операции, координируются действия нацбатов. И многое из этого курируется иностранными спецами, которые физически присутствуют в штаб-квартирах спецслужб.

Несколько ударов — минус куча проблем.

МВД Украины

Удар по МВД парализует вообще правоохранительные действия и дезорганизует общество.

Отдельная тема — железные дороги

По мнению военного эксперта, по железным дорогам и системам коммуникации вообще надо было бить с самого начала.

По оценкам западных экспертов, железнодорожная сеть Украины действует в режиме мирного времени. Это немыслимо. Удары высокоточными ракетами по отдельным подстанциям ничего не решают. Они лишь локально задерживают движение поездов, не более того. Необходимы массированные удары по железнодорожным станциям. Нет, не по людям, а там, где пути, стрелки, депо. Причем удары не высокоточными ракетами, а нормальными бомбами, подчеркивает эксперт.

Высокоточные ракеты — дорогостоящая штука. У нас есть самолёты, оснащённые системой "Гермес" СВП-22 и СВП-24, которые обычные бомбы фугасные калибра 500 кг или 250 кг кладут в цель с точностью до 25-30 метров. Это в Сирии апробировано уже было давно с 2015 года. Семь лет работает схема. Зарыть, уничтожить все железнодорожные пути и депо, уничтожить 1600 тепловозов, электровозов и ничего бы не перебрасывалось по железным дорогам.

Если бы всё тогда делалось, то уже давно бы решился вопрос победы на фронте, уже была бы разгромлена Украина, уверен Константин Сивков.