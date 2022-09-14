Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Военный эксперт: десяток точных ударов парализуют ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

С самого начала российской спецоперации на Украине неоднократно транслировалась (в том числе и через СМИ) мысль о том, что центры принятия решений (ЦПР) украинской стороны находятся далеко за пределами Незалежной. В разные моменты точками их дислокации указывались то Вашингтон, то Лондон, то Брюссель.

Военный эксперт: десяток точных ударов парализуют ВСУ

И именно этим обычно объяснялся непонятный большинству россиян факт упорного нежелания командования ВС РФ отдать приказ на точечные удары по этим самым центрам. Хотя, на взгляд людей, даже очень далёких от военных стратегий, это было как минимум логично. И уж точно эффективно.

Однако, по мнению военного эксперта Константина Сивкова, где бы ни принимались решения, центры их реализации точно располагаются на территории Украины. И, ударив по ним, всего по разу по каждому, можно избавить ВС РФ от многих "головняков".

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru Мариной Курако заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук перечислил "украинские центры принятия решений".

Управление администрации президента Зеленского

По словам Сивкова, несмотря на то что люди там сидят в основном гражданские, это "абсолютно законный военный объект", поскольку чиновники президентской администрации под личным управлением Верховного главнокомандующего готовят и принимают военные и военно-политические решения, то есть непосредственно участвуют в военных действиях.

"После такого удара — даже если сам Верховный главнокомандующий (Зеленский) уцелеет, — начнётся драка за власть между группировками, и это парализует политическое управление", — утверждает военный эксперт.

Генштаб

Нанесение удара по Генштабу — это:

  • прекращение перебросок войск между регионами страны;
  • доставок вооружения частям, в том числе и западного;
  • мобилизации;
  • стратегического управления ВСУ.

"Причём уничтожение конкретных людей (подчеркиваю), не просто командующего, а вообще всего аппарата Генерального штаба привело бы к тому, что эти потери были бы невосполнимы. То есть заменить этих людей другими было бы невозможно — некем", — считает Сивков.

Отделы СБУ

Сейчас СБУ активно действует: в тыл нашей группировки засылаются диверсионно-разведывательные группы, готовятся самые разные операции, координируются действия нацбатов. И многое из этого курируется иностранными спецами, которые физически присутствуют в штаб-квартирах спецслужб.

Несколько ударов — минус куча проблем.

МВД Украины

Удар по МВД парализует вообще правоохранительные действия и дезорганизует общество.

Отдельная тема — железные дороги

По мнению военного эксперта, по железным дорогам и системам коммуникации вообще надо было бить с самого начала.

 По оценкам западных экспертов, железнодорожная сеть Украины действует в режиме мирного времени. Это немыслимо. Удары высокоточными ракетами по отдельным подстанциям ничего не решают. Они лишь локально задерживают движение поездов, не более того. Необходимы массированные удары по железнодорожным станциям. Нет, не по людям, а там, где пути, стрелки, депо. Причем удары не высокоточными ракетами, а нормальными бомбами, подчеркивает эксперт.

Высокоточные ракеты — дорогостоящая штука. У нас есть самолёты, оснащённые системой "Гермес" СВП-22 и СВП-24, которые обычные бомбы фугасные калибра 500 кг или 250 кг кладут в цель с точностью до 25-30 метров. Это в Сирии апробировано уже было давно с 2015 года. Семь лет работает схема. Зарыть, уничтожить все железнодорожные пути и депо, уничтожить 1600 тепловозов, электровозов и ничего бы не перебрасывалось по железным дорогам.

Если бы всё тогда делалось, то уже давно бы решился вопрос победы на фронте, уже была бы разгромлена Украина, уверен Константин Сивков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сбу всу константин сивков владимир зеленский
Новости
ВГА Херсонской области: регион имеет надёжную защиту от атак ВСУ
Боевики 65-й бригады ВСУ разбиты в наступлении на Херсонском направлении
Марков: ВСУ не будут входить в РФ, потому что Запад боится войны с Россией
Арестович о поставках дальнобойных ракет Украине: Не накроем Москву или Тулу
На Украине за получение паспорта РФ будет введена уголовная ответственность
Глава МИД Армении: миссия ОДКБ посетит республику 15 сентября
"Клип — класс": Соловьев о музыкальном видео на песню про "ЧВК Вагнера"
Уполномоченный Рады сообщил об отказе вести переговоры по военнопленным с ЛДНР
Звёзд Украины лишат званий народных артистов за поддержку РФ или за молчание
Американский миллиардер признался в разрушении СССР и Украины
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" ставят спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская Сергей Лебедев Ясир Арафат был другом СССР и врагом Израиля Сергей Лебедев Любовь Степушова Казахстан и Киргизия в ОДКБ номинально, их ставка — на Запад и Турцию Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Военный эксперт: десяток точных ударов парализуют ВСУ
Уполномоченный Рады сообщил об отказе вести переговоры по военнопленным с ЛДНР
Звёзд Украины лишат званий народных артистов за поддержку РФ или за молчание
Американский миллиардер признался в разрушении СССР и Украины
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Харьковская ВГА: в Россию было эвакуировано более 20 тысяч жителей региона
Кадыров: "Я бы объявил по всей России военное положение"
Увеличилось количество раненых во время обстрела детского сада в Докучаевске
Кот назвал Зеленского наёмником Запада: "Бесстрашие на грани безумия"
Еврокомиссия не будет предлагать устанавливать "потолок" на газ из РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников