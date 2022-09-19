Официальные представители Минобороны Российской Федерации сообщили о ликвидации свыше 200 солдат ВСУ. По данным ведомства, пункты дислокации находились в районе посёлка Зайцево, Николаевки, Северска и Торецка.
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