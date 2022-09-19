Минобороны: армия России уничтожила более 200 украинских военных

Официальные представители Минобороны Российской Федерации сообщили о ликвидации свыше 200 солдат ВСУ. По данным ведомства, пункты дислокации находились в районе посёлка Зайцево, Николаевки, Северска и Торецка.