Акопов: цель провокаций в Буче и Изюме — представить ВС РФ жестокими убийцами

Едва ли Киев будет проводить честную экспертизу захоронений в Изюме.

Об этом сообщил политобозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

Он уверен, что киевский режим спешит представить всем доказательства якобы сотен украинцев убитых русскими. Это обычная практика, ясно было, что после отхода российской армии из Харьковской области, все найденные тела будут "свалены" на ВС РФ, отметил аналитик.

По его словам, киевская власть заявляет, что там похоронли в том числе детей и женщин, и там были следы пыток. Делает Киев это для того, чтобы создать имидж бойцов РФ, как жестоких убийц и мародёров.

"Они об этом и говорят с момента фальсификации в Буче. Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более, их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно", — подытожил Акопов.