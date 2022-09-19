Сальдо вернулся к исполнению обязанностей главы ВГА Херсонской области

Представители военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что руководитель региона Владимир Сальдо прибыл на рабочее место.

Известно, что чиновник оказался в больнице в августе. Как подчёркивал политик, во время лечения он следил за ситуацией в области.