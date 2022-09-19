Глава ДНР Пушилин заявил, что пришло время бить по врагу в ответ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям после очередного удара по Донецку со стороны боевиков киевского режима.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 13 мирных граждан. Глава ДНР убеждён, что боевики ВСУ специально наносили удары по местам скопления людей, поскольку Киев хочет сломить Донбасс.

"Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным", — заявил Пушилин в своём Telegram-канале.