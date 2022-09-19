Руководитель Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке украинских военных на площадь Бакинских Комиссаров. По словам мэра, в результате обстрела погибли 13 мирных жителей. В данный момент власти устанавливают точное количество пострадавших.
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