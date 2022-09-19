Шурыгин: новое наступление ВСУ может произойти на этой или следующей неделе

ВСУ необходимо успеть с демонстрацией успеха до первых морозов, поэтому в ближайшие недели украинская армия вновь попытается контратаковать на ряде направлений. Об этом заявил военный публицист Владислав Шурыгин.

Накануне многими экспертами было признано, что наступление ВСУ выдохлось. По словам Шурыгина, в ВСУ наступила фаза стабилизации, когда армия пытается восстановить силы для нового удара.

"Такой отдых занимает от двух недель до месяца, в зависимости от того, насколько потрёпаны части, какие понесены потери и какие есть ресурсы для их восстановления", — сказал он в беседе с "МК".

Шурыгин считает, что скорость восстановления ВСУ зависит в том числе от помощи Запада. При этом, по его словам, в течение этой недели или следующей украинская армия вновь осуществит попытки нанесения удара.

"Будет ли он такой же силы, как под Харьковом? Думаю, что нет. Потому что ресурсы были потрачены очень большие", — считает он.

Шурыгин спрогнозировал, что наступательная операция ВСУ может развернуться на Запорожском направлении или под Херсоном.