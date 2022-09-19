В воскресенье, 18 сентября, у Игоря Коломойского проходили обыски по делу "Укрнафты".
Памятуя, что именно украинский олигарх дал путевку в жизнь Владимиру Зеленскому как политику, многих интересует: кто за этим обыском стоит.
"Нужно понимать, что Коломойский — личный враг нынешнего американского президента. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа он передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают", — убеждён экс-нардеп Украины Олег Царёв.
По его словам, Зеленский попытался заступиться за днепропетровского "дельца" во время разговора с Джозефом Байденом, однако тщетно.
И теперь Коломойским занялось Национальное антикоррупционное бюро Украины. Именно ему Вашингтон приказал заниматься олигархом.
"Это для него сигнал: Америка про него не забыла — будет его дожимать. Кстати, для следователей, которые пришли к Коломойскому с обыском, это была первая ситуация, когда обыскиваемый заранее не знал, что к нему придут", — подытожил Царёв.
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