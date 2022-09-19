Русофобка из США признала, что Запад устал от Украины

Хотя общество на Западе устало от "украинского вопроса", а в прессе о нём все меньше информации, Киев продолжают накачивать оружием и деньгами.

Об этом сообщила известная публицистка-русофобка Энн Эпплбаум.

"Усталость есть. В том смысле, что службы новостей переключились на другие темы, которые волнуют людей. Но вынуждена отметить, что сейчас я не вижу никаких признаков ослабления политической поддержки Украины", — в эфире украинской редакции BBC заявила сказал публицистка.

Словно, подавая обществу пример, Вашингтон объявил новый транш военной помощи киевской власти, а экс-премьер Британии Борис Джонсон в третий раз даже посетил Украину. Да и французский лидер Эммануэль Макрон в своей речи назвал Незалежную главным вызовом современности.

А в Германии, по её словам, оказывается, правительство критикуют за то, что Берлин недостаточно помогает Украине.

"В данное время я не вижу, что поддержка Украины на Западе ослабла", — подытожила Эпплбаум.