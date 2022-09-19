Ядерные мощные ракеты "Искандер" и "Калибр" оказались "российским приговором" для Британии.
Об этом сообщает warfiles.ru со ссылкой на депутата Государственной Думы РФ, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулёва.
"Тактическое ядерное оружие России обладает достаточной мощью для уничтожения Великобритании", — в частности заявил эксперт.
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