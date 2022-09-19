Ядерные "Искандеры" и "Калибры" оказались приговором РФ для Британии

Ядерные мощные ракеты "Искандер" и "Калибр" оказались "российским приговором" для Британии.

Об этом сообщает warfiles.ru со ссылкой на депутата Государственной Думы РФ, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулёва.

"Тактическое ядерное оружие России обладает достаточной мощью для уничтожения Великобритании", — в частности заявил эксперт.