Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Терновые поды в Николаевской области
Зюганов увидел необходимость в срочном проведении референдумов в ЛДНР
Политолог Мартынов: для проведения референдума в ЛНР нет препятствий
Рожин о страшной атаке на Донецк: сознательное уничтожение населения
Юрист о планах Пугачёвой стать иноагентом: одного желания мало
Продление кредитных каникул в РФ ослабит "полузадушенное" состояние экономики
Новый "тактический знак" на БМП ВСУ оказался эмблемой армии Словакии
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции"

В Запорожье ВКС РФ уничтожили цеха обслуживания HIMARS на заводе "Искра"

Силовые структуры

В Запорожье вечером в понедельник, 19 сентбря, высокоточные удары ВКС России уничтожили цеха завода "Искра".

Сообщается, что в цехах осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также при обстреле националистами из РСЗО HIMARS в Запорожской области в н. п. Пришиб погибли два человека, сообщает издание RT.

Ещё три мирных жителя получили ранения.

"Уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, а также пять зданий свинофермы", — сообщил член ВГА Владимир Рогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Общество
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Последние материалы
ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Терновые поды в Николаевской области
Зюганов увидел необходимость в срочном проведении референдумов в ЛДНР
Политолог Мартынов: для проведения референдума в ЛНР нет препятствий
Рожин о страшной атаке на Донецк: сознательное уничтожение населения
Юрист о планах Пугачёвой стать иноагентом: одного желания мало
Продление кредитных каникул в РФ ослабит "полузадушенное" состояние экономики
Новый "тактический знак" на БМП ВСУ оказался эмблемой армии Словакии
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
ЕС мстит россиянам с помощью виз за срыв "цветной революции"
Доктор Абакумов рассказал, как лечить герпес и ячмень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте ADMIN_ALIASES
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников