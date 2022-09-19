В Запорожье вечером в понедельник, 19 сентбря, высокоточные удары ВКС России уничтожили цеха завода "Искра".
Сообщается, что в цехах осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также при обстреле националистами из РСЗО HIMARS в Запорожской области в н. п. Пришиб погибли два человека, сообщает издание RT.
Ещё три мирных жителя получили ранения.
"Уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, а также пять зданий свинофермы", — сообщил член ВГА Владимир Рогов.
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