В Запорожье ВКС РФ уничтожили цеха обслуживания HIMARS на заводе "Искра"

В Запорожье вечером в понедельник, 19 сентбря, высокоточные удары ВКС России уничтожили цеха завода "Искра".

Сообщается, что в цехах осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также при обстреле националистами из РСЗО HIMARS в Запорожской области в н. п. Пришиб погибли два человека, сообщает издание RT.

Ещё три мирных жителя получили ранения.

"Уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном, а также пять зданий свинофермы", — сообщил член ВГА Владимир Рогов.