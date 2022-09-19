Генштаб ВСУ: ВС РФ наступают в ДНР и готовятся к отражению прорыва на Запорожье

Вооружённые силы РФ продолжают наступать в ДНР и готовятся к отражению прорыва в Запорожской области.

Это главное из сводки украинского Генерального штаба 19 сентября.

По сообщению ГШ ВСУ, армия РФ продолжает сосредоточивать усилия на занятии всей территории Донбасса, и наступает в районах посёлков Курдюмовка и Николаевка Вторая.

"На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку", — в частности, сообщают в ВСУ.

Также отмечено, что проводится эвакуация граждан с ЛНР в РФ.

Командование 58-й армии провело совещание с командирами подразделений на Запорожском направлении. Главный вопрос совещания российского командования — недопущение прорыва на Запорожье.