Вооружённые силы РФ продолжают наступать в ДНР и готовятся к отражению прорыва в Запорожской области.
Это главное из сводки украинского Генерального штаба 19 сентября.
По сообщению ГШ ВСУ, армия РФ продолжает сосредоточивать усилия на занятии всей территории Донбасса, и наступает в районах посёлков Курдюмовка и Николаевка Вторая.
"На отдельных направлениях российские войска проводят мероприятия по перегруппировке, вводят резервы, а также ведут воздушную разведку", — в частности, сообщают в ВСУ.
Также отмечено, что проводится эвакуация граждан с ЛНР в РФ.
Командование 58-й армии провело совещание с командирами подразделений на Запорожском направлении. Главный вопрос совещания российского командования — недопущение прорыва на Запорожье.
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