Ракета попала в российский танк на Украине, но он "выжил"

Продолжается проверка военной техники российских войск в боевых условиях специальной операции на Украине.

Очередную такую проверку с честью прошёл российский танк. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Боевая машина с тралом искала в поле мины, и в этот момент была поражена ракетой. Однако хорошо сработала динамическая защита танка, которая и спасла жизни экипажа.

Российская бронетехника не потеряла боеспособность и экипаж смог увести танк в расположение части.

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