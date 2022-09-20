Украинские боевики обстреляли из HIMARS Сватово в ЛНР

Рано утром 20 сентября ВСУ выпустили три ракеты из американской ракетной системы HIMARS по мирному населенному пункту Сватово, рассказал представитель ЛНР.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

О жертвах и разрушениях пока информации нет.