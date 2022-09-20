Рано утром 20 сентября ВСУ выпустили три ракеты из американской ракетной системы HIMARS по мирному населенному пункту Сватово, рассказал представитель ЛНР.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", — гласит сообщение в официальном Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.
О жертвах и разрушениях пока информации нет.
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Над городом поднимается чёрный столб дыма.