Россия некоторое время назад направила группу специалистов в Иран, чтобы изучить опыт использования беспилотников, которых там несколько. И они пришли к выводу, что это "хорошая машинка". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Несколько сот мы всё-таки приобрели, а некоторые уже работают на поле боя, проговорился эксперт в эфире программы "Полный контакт".
По его словам, испытания их были проведены прямо в Иране.
Он также поделился ещё одной "сенсационной информацией" о том, что Россия не против закупить и турецкие "Байрактары".
"Может такое случиться, что российские "Байрактары" турецкого производства столкнутся с "украинскими" в небе над Украиной", — высказал своё мнение полковник, попросив пока считать это шуткой.
Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что иранские беспилотники Shahed 136 уже стали головной болью для украинских военных.
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