Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон "хлопотны и опасны" для жизни
Почти 70 человек задержали в Лондоне за время траура по Елизавете II
Стремоусов: власти Херсонской области сделают заявление по референдуму
Экс-премьер Польши Туск: температура в квартирах не превышает 15 градусов тепла
Приморский депутат Самсонов получил 13 лет колонии за растление ребенка
Генштаб ВСУ: армия России продолжает наносить массированные удары
В ДНР за сутки под обстрелами ВСУ погибли десять человек
Из-за потерь ВСУ оставляют передовые позиции южнее Артёмовска
The New York Times: жители Сербии видят в Путине своего потенциального спасителя

Баранец заявил, что РФ приобрела несколько сот иранских беспилотников

Силовые структуры

Россия некоторое время назад направила группу специалистов в Иран, чтобы изучить опыт использования беспилотников, которых там несколько. И они пришли к выводу, что это "хорошая машинка". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Баранец заявил, что РФ приобрела несколько сот иранских беспилотников

Несколько сот мы всё-таки приобрели, а некоторые уже работают на поле боя, проговорился эксперт в эфире программы "Полный контакт".

По его словам, испытания их были проведены прямо в Иране.

Он также поделился ещё одной "сенсационной информацией" о том, что Россия не против закупить и турецкие "Байрактары".

"Может такое случиться, что российские "Байрактары" турецкого производства столкнутся с "украинскими" в небе над Украиной", — высказал своё мнение полковник, попросив пока считать это шуткой.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что иранские беспилотники Shahed 136 уже стали головной болью для украинских военных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ

Обозреватель Михаил Ростовский прокомментировал заявление Штефана Вайля относительно энергетического противостояния Германии и РФ.

МК: Запад ответил на ультиматум Путина, началась гонка восстановлений ЕС и РФ
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Кривом Роге
Силовые структуры
Подоляка заявил, что ВС РФ заманили ВСУ в две ловушки под Купянском и Херсоном
Силовые структуры
Баранец заявил, что ВС РФ могут навсегда лишить ВСУ поставок оружия НАТО
Ольга Лебедева Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС" Ольга Лебедева Любовь Степушова Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России Любовь Степушова Сергей Лебедев Вопрос о российском автопроме бьёт в двери руководства нашей страны Сергей Лебедев
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Мир. Новости мира
Baijiahao: Турция на саммите ШОС преподнесла России большой подарок
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Силовые структуры
Сторонники РФ в Николаеве заявили, что Виталий Ким сбежал в Одессу
Последние материалы
Стремоусов: попытки атак ВСУ на Херсон "хлопотны и опасны" для жизни
Почти 70 человек задержали в Лондоне за время траура по Елизавете II
Стремоусов: власти Херсонской области сделают заявление по референдуму
Экс-премьер Польши Туск: температура в квартирах не превышает 15 градусов тепла
Приморский депутат Самсонов получил 13 лет колонии за растление ребенка
Генштаб ВСУ: армия России продолжает наносить массированные удары
Политологи: Референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут РФ руки
В ДНР за сутки под обстрелами ВСУ погибли десять человек
Из-за потерь ВСУ оставляют передовые позиции южнее Артёмовска
The New York Times: жители Сербии видят в Путине своего потенциального спасителя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников