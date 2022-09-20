Баранец заявил, что РФ приобрела несколько сот иранских беспилотников

Россия некоторое время назад направила группу специалистов в Иран, чтобы изучить опыт использования беспилотников, которых там несколько. И они пришли к выводу, что это "хорошая машинка". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Несколько сот мы всё-таки приобрели, а некоторые уже работают на поле боя, проговорился эксперт в эфире программы "Полный контакт".

По его словам, испытания их были проведены прямо в Иране.

Он также поделился ещё одной "сенсационной информацией" о том, что Россия не против закупить и турецкие "Байрактары".

"Может такое случиться, что российские "Байрактары" турецкого производства столкнутся с "украинскими" в небе над Украиной", — высказал своё мнение полковник, попросив пока считать это шуткой.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что иранские беспилотники Shahed 136 уже стали головной болью для украинских военных.