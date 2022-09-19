Ходарёнок: иранские БПЛА помогут массово охотиться на HIMARS и "Цезари"

Иранские беспилотники-камикадзе Shahed 136 стали головной болью для Вооружённых сил Украины (ВСУ). И если даже допустить, что реальная дальность полёта дронов в два-три раза ниже заявленной (2500 км), это всё равно превосходный результат. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в своё время успешно применялись в Йемене, а российские специалисты изучали результаты этого опыта.

По словам аналитика, двигатель для этих дронов стоит очень дёшево, но позволяет разогнать аппарат до 150 км/ч, что на 20 км/ч быстрее, чем у турецкого "Байрактара", применяемого ВСУ.

Также иранский дрон вооружается четырьмя или восемью ракетами, а при необходимости может быть оборудован устройством самоликвидации. Расстреляв весь боекомплект, он может рухнуть на цель и взорваться, пояснил Ходарёнок.

"Судя по тому, что от украинской техники после встречи с ракетой дрона не остаётся практически ничего, можно утверждать о хорошей фугасно-кумулятивной ракете. Чья она — наша или иранская, сказать трудно, но то, что у ВС РФ, предположительно, появились тысячи таких дронов — это хороший знак. Теперь можно массово охотиться на HIMARS, САУ "Цезарь" и "Дана", пушки M777 и любые другие орудия Запада, не считаясь с расходом техники и не боясь потерять людей. Для завершающего штриха СВО и выполнения всех задач этого очень не хватало", — заключил обозреватель.